Bancada articula R$ 6,04 milhões para cidades afetadas pela seca

Depois da articulação dos deputados estaduais e da bancada gaúcha no Congresso Nacional, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), autorizou o repasse de R$ 6,04 milhões para ações de defesa civil em 39 cidades do Rio Grande do Sul afetadas pela estiagem.

No dia 15 de fevereiro, o presidente da Assembleia Legislativa Valdeci Oliveira (PT) coordenou uma missão à Brasília para tratar da estiagem junto ao governo federal. Na Capital Federal, o grupo se somou aos esforços da bancada gaúcha, cujos deputados federais e senadores buscavam soluções para amenizar o impacto da seca no Rio Grande do Sul.

O líder da bancada gaúcha e vice-líder do governo Jair Bolsonaro (PL) na Câmara dos Deputados, Giovani Cherini (PL), articulou as reuniões no MDR, Ministério da Agricultura e outros órgãos ligados ao Palácio do Planalto. Nesta semana, ele pretende se reunir com membros do governo Bolsonaro para pedir a liberação de mais recursos e prolongamento das dívidas.