Prazo para parcelar IPTU vence nesta terça-feira

Os porto-alegrenses que pretendem pagar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) parcelado têm até o dia 8 de março para pagar a primeira prestação. O IPTU 2022 pode ser quitado em até dez vezes.

Em fevereiro, foram encaminhadas 231 mil guias pelos Correios com a primeira parcela. Ao efetuar o pagamento, o contribuinte adere ao parcelamento em até 10 vezes, e poderá solicitar o envio das próximas guias por e-mail ou obter o documento, mês a mês, pelo site do IPTU.

O boleto para o pagamento do IPTU pode ser acessado no site www.prefeitura.poa.br/iptu. Basta informar o número da inscrição do imóvel e o CPF ou CNPJ do proprietário. Caso o cidadão não saiba o número da inscrição, pode fazer a emissão da guia informando o CPF, CNPJ, número e unidade do imóvel. Se a primeira parcela não for paga até o dia 8 de março, todo o valor do tributo é inscrito em dívida ativa automaticamente, incidindo multa e juros. As demais parcelas vencem sempre no dia 8 de cada mês. Quando não houver expediente bancário nesse dia, o vencimento será adiado para o próximo dia útil.

De acordo com o secretário Municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, a transição das guias de papel para as virtuais vai dar autonomia e agilidade aos contribuintes. "(A partir da segunda parcela) As guias do IPTU serão totalmente digitais. Para quem ainda não está cadastrado para receber o documento por e-mail, a prefeitura encaminhou pelos Correios somente a guia com vencimento em 8 de março", disse o secretário.

Neste ano, a Receita Municipal encaminhou junto com a guia do IPTU uma carta explicando a mudança e indicando ao contribuinte todas as informações para obtenção das guias e realização do pagamento no vencimento das parcelas.