Bolsonaro classifica fala de Arthur do Val sobre mulheres ucranianas de 'asquerosa'

O presidente Jair Bolsonaro classificou a fala do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) sobre mulheres ucranianas como "asquerosa". "É tão asquerosa que nem merece comentário", disse o presidente em frente ao Palácio da Alvorada, neste domingo (6), conforme mostrou a CNN.

O parlamentar enviou mensagens por áudio a amigos no WhatsApp com declarações ofensivas a mulheres ucranianas, dizendo que elas são "fáceis porque são pobres". O comentário causou reação em diversos grupos políticos, incluindo no Podemos, partido que pretendia lançar Arthur do Val como candidato ao governo paulista.

O deputado deve ser investigado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, onde colegas apresentaram representações pedindo a cassação do mandato.