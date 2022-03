Beto Albuquerque lança escuta participativa para construção de programa de governo

O pré-candidato a governador do Rio Grande do Sul pelo PSB, Beto Albuquerque, anunciou uma escuta participativa para elaborar o programa de governo para o Estado. Em convenção na noite dessa quinta-feira (3), o advogado e ex-deputado federal anunciou o lançamento de uma plataforma digital para recolher sugestões da população gaúcha.

A intenção, segundo Albuquerque, é elaborar um programa que seja o mais representativo possível a partir da expressiva participação da sociedade. O textoparte de cinco eixos: educação, saúde, desenvolvimento econômico, qualidade de vida e segurança e, por fim, gestão moderna e participativa.

Além de roteiros de divulgação da, o partido ainda prevê 10 encontros regionais para escuta presencial, que começa nas próximas semanas. Foram selecionados alguns municípios estratégicos para captar demandas e carências de cada uma das macrorregiões do Estado.

"Divulgada a minha, agora chegou a hora de intensificar as viagens para ouvir pessoas de luta, que enfrentam dificuldades diariamente em suas cidades e sabem melhor do que ninguém quais devem ser as prioridades de um governo, que precisa ser máximo para quem mais precisa", explicou Albuquerque.