Movimentos querem prorrogação do prazo que suspende despejos

Em reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira (PT), nesta quinta-feira, representantes de movimentos sociais ligados à luta por moradia manifestaram preocupação com o final do prazo que suspendeu o despejo de famílias durante a pandemia de Covid-19. Devido a uma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) os despejos e as desocupações foram proibidos no Brasil até 31 de março. Com o fim do prazo, cerca de 123 mil famílias no Brasil podem ser despejadas. No Rio Grande do Sul, são mais de 20 mil.

Por isso, líderes de movimentos sociais - como o Movimento Nacional de Luta pela Moradia; Federação Gaúcha Uniões Associações de Moradores e Entidades Comunitárias; Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; e Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico - estão organizando uma jornada de lutas no dia 17 de março. No encontro com Valdeci Oliveira, os líderes relataram que, em Porto Alegre, o ato será em frente à Assembleia.