Melo promete proposta de reajuste a médicos municipários em 10 dias

Após se reunir com o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcos Rovinski, o prefeito Sebastião Melo (MDB) deve apresentar uma proposta de reajuste salarial aos médicos do município em 10 dias. Segundo o Simers, há cerca de 1,1 mil médicos no sistema público do município, os quais recebem o segundo menor vencimento da prefeitura. A categoria também reivindica a remuneração de horas-extras.