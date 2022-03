Janela para troca de partido inicia nesta quinta-feira

A janela partidária - prazo que permite que deputados estaduais e federais troquem de partido sem perder o mandato - começa nesta quinta-feira (3) e vai até o dia 1º de abril. Durante o período, os parlamentares poderão migrar para os partidos pelos quais pretendem se candidatar nas eleições de 2022. Entre as siglas que devem perder mais deputados, estão o PSL e o DEM, que se fundiram para formar o União Brasil.

Como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, em 2018, que só pode usufruir da janela partidária o político que esteja no término do mandato vigente, a janela partidária deste ano não beneficia vereadores, apenas deputados. Os membros das câmaras municipais só poderão migrar para outra sigla na janela destinada às eleições municipais.

Os políticos com mandatos no Executivo não são afetados pela janela partidária, mas devem se filiar até abril no partido pelo qual pretendem concorrer na eleição deste ano.

Para a cientista política Silvana Krause, a janela partidária "é uma ferramenta de sobrevivência da classe política", uma vez que oferece a oportunidade de os parlamentares se adaptarem às mudanças de conjuntura.

"O parlamentar não mudaria de partido, nessa janela de um mês, se ele soubesse que teria prejuízo. Ele faz um cálculo político e chega à conclusão que terá mais chances (de se reeleger) em outra legenda. Essa janela é justamente para dar a oportunidade de mudança de posição. Não deixa de ser uma oportunidade para os deputados se adaptarem às mudanças de conjuntura", analisa.

Entre os partidos que devem perder deputados, estão o PSL e o DEM, duas siglas que se fundiram para formar o recém-criado União Brasil. Muitos parlamentares do DEM, que discordaram da fusão, já anunciaram que migrarão para outras siglas.

Por exemplo, mais de 400 lideranças gaúchas do Democratas pretendem se filiar ao PL, atual partido do presidente Jair Bolsonaro. Entre esses líderes, está o ministro do Trabalho e Previdência, deputado federal Onyx Lorenzoni, que deve se candidatar ao governo do Estado pelo novo partido.

O PSL também deve sofrer baixas. "Muitos parlamentares se elegerem pelo PSL em 2018, por conta de um fenômeno associado ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente já saiu do partido. Então, boa parte dos parlamentares que se elegeram de carona na campanha presidencial devem analisar agora, durante a janela partidária, observando pesquisas de opinião, se a conjuntura ainda está favorável para se manter no partido", ponderou a cientista política.

A janela partidária está prevista na Lei dos Partidos Políticos, de 1995. A regra foi regulamentada pela Reforma Eleitoral de 2015, após a decisão do TSE que definiu que o mandato obtido nas eleições proporcionais, seja de deputados ou vereadores, pertence à agremiação, não aos candidatos eleitos.

O parlamentar que trocar de partido fora da janela partidária sem apresentar justa causa pode perder o mandato. Segundo Silvana Krause, existem três situações consideradas "justa causa".

"O parlamentar não perde o mandato quando ele se filia a um novo partido, em função da fusão do seu antigo partido com algum outro, formando uma nova legenda. Segundo, quando o parlamentar prova que sofreu perseguição dentro do seu antigo partido. E, terceiro, quando prova que o partido não segue mais o programa que defendia quando o parlamentar foi eleito", explica a cientista política.