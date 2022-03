Nova secretária de Educação de Porto Alegre toma posse nesta quinta

Assume a Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Porto Alegre, nesta quinta-feira (3), a pedagoga Sônia Maria Oliveira da Rosa. A solenidade de posse ocorrerá às 11h, no Salão Nobre da prefeitura da Capital.

substitui no cargo Janaina Audin Sôniao, deslocada para atuar como consultora da prefeitura em um programa social do município, que será desenvolvido a partir de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para as áreas da educação, saúde, assistência social e habitação.

A nova secretária municipal respondia, até então, pela Secretária de Educação de Canoas. Natural de Porto Alegre, ela é formada em Pedagogia, mestre e doutora em Educação, e professora da rede de ensino de Canoas há 30 anos.

Sonia atuou ainda como diretora no Departamento Pedagógico da Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul e como coordenadora regional de Educação na 27ª CRE do Rio Grande do Sul.