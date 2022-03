Partidos e políticos ignoraram a proibição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e escancaram a campanha política. Pedem votos abertamente nas redes sociais, em outdoors e em comícios. Pelo calendário eleitoral do TSE, a campanha política só pode ser feita a partir de 16 de agosto. Especialistas associam o fenômeno à reforma eleitoral de 2015, que reduziu o prazo de campanha e instituiu penas brandas.

Pãozinho mais caro

O professor Clemens Nunes (foto), da escola de economia de São Paulo e Fundação Getulio Vargas (FGV), fez uma análise das consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia no mercado internacional. Disse que, "no curto prazo, recentemente observamos as reações, os preços das commodities; se formos olhar o que aconteceu com a cotação do trigo, que é a base do pãozinho, que é a base da alimentação de muitos brasileiros, tá no preço mais alto nos últimos 14 anos, subiu mais de 9% nos últimos dias". O preço do petróleo, mostra o professor, "já passou dos US$ 100,00"; eu diria que tudo isso, de fato, afeta diretamente, do ponto de vista da inflação, os preços aqui no Brasil".

Choque imediato

Na opinião do professor, "é um impacto que a gente possivelmente vai sentir, à medida que a economia retomar, após o Carnaval, e, certamente, isso tem consequências do ponto de vista da ação do Banco Central em relação à taxa de juros." Segundo ele, pode ser um choque imediato, "e que está para acontecer assim que a economia retomar o seu rumo."

Impacto para o agronegócio

Ainda na avaliação do professor Clemens Nunes, "o impacto no agronegócio é imediato": "O produtor rural tem essa possibilidade, o produtor brasileiro é afetado diretamente, mas ele é muito impactado por essa questão do custo. A questão do fertilizante no total da cadeia produtiva, na verdade, a questão que impacta mais é a disponibilidade, é o fato de você não ter acesso a comprar o fertilizante, dado que as cadeias de pagamento em liquidação estão interrompidas. Essa é a grande dificuldade que se apresenta do ponto de vista do impacto pro agronegócio, é dispor o fertilizante", afirma o professor.

Importação de trigo

Já no ponto de vista de custos, "os preços que foram mais impactados foram os do trigo", pois o Brasil não é um grande produtor, mas sim um grande importador. "Então, o impacto é o que o preço vai ocasionar na inflação."

Complicado para exportar

"Agora, do ponto de vista de negociação vai ser muito mais complicado exportar para certos mercados", avalia o especialista. "Vai ter sempre essa questão da liquidação dessa transação que vai ser feita. Quem depende do comércio com a Rússia vai entrar numa situação muito difícil de vender e não saber como e quando vai receber, e em que moeda vai receber. É uma incerteza muito grande nesse ponto de vista, é um canal de comércio que vai ser bastante afetado com a Rússia."

Atrito com comércio internacional

O professor avalia que, do ponto de vista do comércio, "as restrições para você pagar e receber vão ser maiores, agora, do ponto de vista de negociações, tudo isso tende a criar mais atritos com o comércio internacional". Segundo ele, "o mercado de carnes vai ter que encontrar outros mercados internos ou externos para vender seus produtos".