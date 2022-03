Pré-candidato do Novo à Presidência da República cumpre agenda no Estado

O pré-candidato do Novo à Presidência da República, Felipe dÁvila, cumpre agenda no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (4) e no sábado (5). O cientista político fará uma palestra em Novo Hamburgo e visita a Festa da Uva de Caxias do Sul, na sexta, e acompanha, no dia seguinte, o encontro estadual da sigla, que será realizado na Assembleia Legislativa.

O pré-candidato tem feito roteiros pelo País, para ouvir demandas e colher sugestões sobre o futuro do Brasil.

No encontro estadual do Novo, a partir das 11h, no teatro Dante Barone, as principais lideranças estarão reunidas para debater o cenário político e partidário. O pré-candidato será palestrante do evento, a partir das 16h.