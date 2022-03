PSD aguarda decisão de Leite sobre disputa ao Planalto até a metade do mês

Depois que o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, convidou o governador Eduardo Leite (PSDB) para se filiar ao partido e concorrer à Presidência da República, as lideranças gaúchas do PSD têm expectativa de que a decisão do chefe do Executivo estadual saia até a metade de março. Entretanto, admitem que a bola está com o governador gaúcho. Caso concorra pela nova legenda, a tendência é de que o vice-governador e secretário estadual de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, também migre para a sigla, e concorra ao governo do Estado.

Interlocutor tanto de Leite quanto de Kassab, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge (PSD), acredita que a candidatura do governador gaúcho é a única que pode romper a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Temos hoje uma polarização muito grande no País. Eduardo Leite pode ser o candidato que empolgue, que entusiasme. Ele tem potencial para isso. Não vejo nenhum outro nome na chamada terceira via com esse potencial. Além disso, ele tem a possibilidade de construir uma grande aliança, envolvendo outros partidos políticos. Ele tem condições de ir para o segundo turno e vencer", analisou Jorge.

Para o prefeito de Canoas, que conversou com Leite na semana passada, a decisão de concorrer ao Palácio do Planalto pelo PSD é, agora, uma decisão "solitária" e que cabe a Leite. "O convite está feito a ele e a todos que desejarem o acompanhar", pondera.

Caso Leite se filie ao PSD, outras lideranças tucanas devem migrar para o partido de Kassab. A abertura da janela partidária, de 3 de março a 1 de abril, deve catalisar essa migração. Um dos nomes que deve mudar de partido é o vice-governador Ranolfo. Na semana passada, o secretário estadual de Apoio à Gestão Administrativa e Política, Agostinho Meirelles - um nome próximo ao governador - já se filiou ao partido de Kassab.

"No caso de o vice-governador assumir o cargo de governador (caso Leite renuncie para disputar o Planalto), Ranolfo é o candidato natural. Ele tem grande capacidade de dar continuidade e representar o governo nas eleições. Fez um excelente trabalho como secretário de Segurança, sempre foi um vice leal, um homem equilibrado, tem um passado ilibado", avaliou.

Jairo Jorge concluiu: "Esperamos que o governador tome sua decisão até a metade de março. Não há pressa nisso. Trocemos para que ele escolha o caminho do PSD".