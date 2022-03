Agenda diplomática abandonada

"Os principais temas da agenda diplomática brasileira estão praticamente abandonados." A avaliação é do ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral. O diplomata afirmou que "o legado do presidente Jair Bolsonaro para o Itamaraty, sua contribuição, é muito pequena, porque ele não se interessou, só se interessou só pelo Itamaraty, naquilo que repercutia bem para o seu eleitorado."

Mercosul

O ex-embaixador brasileiro em Washington não se lembra de algo que veja como uma contribuição pessoal positiva do presidente. Os principais temas da agenda diplomática brasileira estão praticamente abandonados, ele questiona: "O que nós fizemos com o Mercosul? O que nós fizemos com a América do Sul? O que nós fizemos pelo multilateralismo? Eu pelo menos não conheço." A questão do Mercosul, sobretudo, como defende o embaixador, "deve ser uma prioridade absoluta, porque o Mercosul é importante para o relacionamento entre os países que fazem parte e como embrião de uma aproximação Sul-Americana." Sérgio Amaral apresentou números de uma estatística curiosa do comércio do Mercosul com a China, que cresceu 18%, enquanto o intra Mercosul cresceu 10%. "Nós temos que estimular mais o Mercosul, único 'anteparo' que nós temos diante do que pode ser uma avassaladora entrada de produtos chineses no Brasil."

Relação transparente com os EUA

"Agora, essa história de relação com os Estados Unidos, hostilizar ou não hostilizar, isso não existe", destacou. "Nós temos que ter com os Estados Unidos uma relação transparente, uma relação franca, uma relação que tire proveito das oportunidades, sem querer saber se devemos estar mais próximo ou mais longe. Isso é uma preocupação que eu não entendo, porque durante o tempo em que estive em Washington, eu nunca estive preocupado se o que nós estávamos fazendo ia levar ou não a uma maior aproximação com os Estados Unidos. Se levasse e se a causa fosse boa, ótimo, se a causa não fosse boa, nós temos que dizer que não concordamos, e eles entendem a franqueza, eles entendem também quando você aborda as questões com um sentido positivo, no sentido de equilíbrio."

Mercosul e União Europeia

"A questão do Mercosul e União Europeia eu acho que é um acordo importantíssimo para o País, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político", afirmou em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura. O diplomata acentuou, dizendo: "Nós temos que identificar aliados que nos ajudem a sair dessa dicotomia, ou a favor da China ou contra a China, ou a favor dos Estados Unidos ou contra. Não temos que estar preocupados com isso, mas sim com qual é o nosso interesse, e se o nosso interesse deve prevalecer."

Questão Ambiental

Para o embaixador Sérgio Amaral, "uma das primeiras coisas que o governo deveria fazer é restabelecer o nosso relacionamento com a questão ambiental, com a questão do clima, e deixar de ver essa questão com um monte de preconceitos que nós temos, sem ver que está no nosso interesse não só cuidar da Amazônia como também proteger as comunidades indígenas. Essa é uma causa brasileira, independente de ser a favor ou contra determinado grupo de países", concluiu.