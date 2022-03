'Se achar que não devo sair de folga, não vote em mim', diz Bolsonaro

De folga até esta quarta-feira (2) em Guarujá, no litoral de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) reclamou dos questionamentos a respeito do gasto com dinheiro público em viagens suas e de auxiliares do governo. "Eu estou aqui num quarto no quartel do Exército no Guarujá. Não tem despesa nenhuma aqui. Quanto custa a diária desse quarto aqui? R$ 100,00 talvez. Eu estou chutando", disse Bolsonaro em entrevista ao programa Pingo nos Is, da Jovem Pan.

"Se achar que eu não devo sair mais de folga, se eu virar candidato à reeleição, que não vote em mim, aí eu não vou estar mais aqui no hotel."

Na entrevista, Bolsonaro foi questionado sobre os gastos de sua viagem de férias a Santa Catarina no fim do ano, que segundo o jornal O Globo custou quase R$ 900 mil aos cofres públicos. À época, Bolsonaro se exibiu de jet ski e manteve a folga enquanto a Bahia enfrentava uma crise gerada por fortes chuvas, que deixaram mais de 20 mortos.

O presidente afirmou que desconhecia a informação de que a viagem custou R$ 900 mil, mas afirmou que, se o valor for verdadeiro, é absurdo e vai "pegar no cangote de alguém". Em Guarujá, Bolsonaro repete um roteiro já conhecido neste feriado de Carnaval, com passeios de jet ski e motocicleta, além de jantares e saídas acompanhado de comitiva.

Ele está hospedado desde sábado (26) no hotel de trânsito do Forte dos Andradas, onde deve ficar até quarta. Não há agenda oficial para o período. Na segunda-feira (28), o presidente deixou o forte de moto por volta das 10h e retornou às 13h30min. No trajeto, usou a travessia de balsas entre Guarujá e Santos, onde atendeu a apoiadores. Bolsonaro também foi a Praia Grande, município vizinho. Parou para fazer selfies, comeu pastel, visitou uma loja de acessórios para motos e atendeu mais apoiadores em frente a um supermercado no bairro Canto do Forte.

Na entrevista, feita no início da noite, o presidente anunciou que o Brasil irá conceder visto humanitário a cidadãos ucranianos, mas reafirmou neutralidade em relação ao conflito com a Rússia e disse não ter nada a conversar com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky.