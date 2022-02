Vereador Robaina passa por cirurgia nesta sexta-feira

Internado há uma semana no Hospital Ernesto Dornelles, para investigar uma infecção na vesícula, o vereador Roberto Robaina (PSOL) passará por uma intervenção cirúrgica nesta sexta-feira (25).

Os médicos buscam esclarecer o que teria causado a inflamação no órgão, e trabalham com a hipótese de que a infecção seja bacteriana.

Na semana passada, por meio de suas redes sociais, o parlamentar informou o motivo da internação e afirmou que passava bem, mas aguardava os desdobramentos de exames. "Estou bem, enfrentando a situação com disciplina, a mesma que gosto de ter ao contribuir no projeto de luta independente dos trabalhadores e da juventude revolucionária", disse.

Por conta do afastamento do parlamentar, a cadeira do PSOL na Câmara Municipal foi assumida pela vereadora suplente Aline Kerber (PSOL).

Robaina tem 51 anos, e é fundador e membro da Direção Nacional do PSOL.