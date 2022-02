Bolsonaro não se manifesta sobre conflito na Ucrânia

Sem se manifestar oficialmente sobre o conflito na Ucrânia em seus compromissos externos, o presidente da República Jair Bolsonaro limitou-se a comentar o ataque russo indiretamente, por meio de postagens em sua conta no Twitter. Ele disse estar "empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia".

"Nossa Embaixada em Kiev permanece aberta e pronta a auxiliar os cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem na Ucrânia e todos os demais que estejam por lá temporariamente. Caso necessitem de auxílio para deixar a Ucrânia, devem seguir as orientações do serviço consular da Embaixada e, no caso dos residentes no leste, deslocar-se para Kiev assim que as condições de segurança o permitam", escreveu na rede social.

As horas de silêncio do presidente sobre o conflito fez com que sua rejeição crescesse nas redes sociais. No Twitter, até o início da tarde de ontem, 77% das interações de usuários sobre o presidente foram negativas, segundo pesquisa Modal/AP Exata.

Bolsonaro também foi alvo de críticas por não se manifestar durante nova motociata em São José Rio Preto, pela manhã. Na ocasião, disse apenas que "comunismo é um fracasso, socialismo é uma desgraça." .

Oficialmente, o Ministério das Relações Exteriores divulgou nota condenando os ataques da Rússia à Ucrânia, a manifestação mais forte do governo brasileiro a respeito da crise militar no Leste europeu. O texto diz que "o governo brasileiro acompanha com grave preocupação a deflagração de operações militares pela Federação da Rússia contra alvos no território da Ucrânia. O Brasil apela à suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão, com base nos Acordos de Minsk e que leve em conta os legítimos interesses de segurança de todas as partes envolvidas e a proteção da população civil."

Segundo o Itamaraty, o Brasil permanece engajado nas discussões multilaterais com vistas a uma solução pacífica, em linha com a tradição diplomática brasileira e na defesa de soluções orientadas pela Carta das Nações Unidas e pelo direito internacional, "sobretudo os princípios da não intervenção, da soberania e integridade territorial e solução pacífica."