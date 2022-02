Vereadores de Porto Alegre aprovam criação de Câmaras de Mediação Tributária

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou, nesta quarta-feira (23), por 26 votos a favor e 10 contrários, a criação de Câmara de Mediação Tributária da Capital. A iniciativa, oriunda do Executivo, visa a resolução de conflitos em matéria tributária, entre o Fisco e o contribuinte, por meio de mediadores internos ou externos que atuarão em Câmaras integradas às estruturas da Superintendência da Receita Municipal, Secretária Municipal da Fazenda (SMF) e Procuradoria Geral do Município (PGM).

A proposição dispõe que seja instituída a mediação tributária como meio de prevenção e resolução consensual de conflitos em matéria de tributos administrativo e judicial, entre a administração pública e o contribuinte. A mediação será exercida por mediadores internos ou externos, com ou sem vínculo funcional com a administração pública municipal, os quais atuarão no âmbito das Câmaras que integrarão as estruturas da Superintendência da Receita Municipal na SMF e PGM.

O município deverá adotar práticas que incentivem cultura de conciliação tributária, por meio da mediação, promovendo um ambiente de formação de consensos preventivos e resolutivos de conflitos entre o fisco e o contribuinte, observada a legislação existente.

Segundo o secretário da Fazenda da Capital, Rodrigo Fantinel, a mediação tributária "será um espaço formal de construção e de entendimento com os contribuintes, definindo qualificações de fatos e interpretações de normas, para evitar discussões administrativas e judiciais longas e custosas”.

Para o vereador Pedro Ruas (PSOL), no entanto, o projeto trata de renúncia fiscal: "É uma questão que nós temos que ter extrema cautela, tudo o que pareça com renúncia fiscal precisa ser combatido e derrotado, se possível, nesse plenário", disse.