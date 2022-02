Hamilton Mourão assinará ficha no Republicanos em 16 de março

semana passa O Republicanos confirmou nesta quinta-feira (24), por meio de nota, o ingresso do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, na sigla. A filiação será realizada no dia 16 de março, às 18h, em Brasília. O general, que desde avinha intensificando as reuniões com dirigentes da legenda, disputará uma vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul.

O comunicado, assinado pelos presidentes nacional, Marcos Pereira, e estadual do partido, deputado federal gaúcho Carlos Gomes, informa que o ato de filiação ocorrerá na sede nacional do Republicanos, na capital federal, e será restrito a convidados, em respeito às medidas de prevenção à Covid-19.

Segundo as lideranças, "a chegada do general Hamilton Mourão representa uma honra para o Republicanos e reforça o projeto de ampliação da força política do partido nas eleições de outubro."