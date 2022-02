Jogos aprovados no Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou, por 246 a 202 votos, o texto-base do Projeto de Lei que legaliza os jogos no Brasil, como cassinos, bingos, jogo do bicho e jogos on-line, mediante licenças em caráter permanente ou por prazo determinado. De acordo com o texto, os cassinos poderão ser instalados em resorts, como parte de complexo integrado de lazer que deverá conter, no mínimo, 100 quartos de hotel de alto padrão, locais para reuniões e eventos, restaurantes, bares e centros de compras.

Além da expectativa

O deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PSL), vice-presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, comemora a aprovação de cassinos e bingos no País. "A vitória foi muito além do que a gente esperava." Para o parlamentar, "isso quer dizer que o presidente Jair Bolsonaro (PL) vai vetar, e o veto será derrubado." Com isso, os jogos passam a se tornar uma realidade no Brasil.

Idade média

Na opinião de Bibo Nunes, "os que dizem que vai ter lavagem de dinheiro são pessoas que ainda estão na Idade Média, e nós vivemos, hoje, na Idade Mídia". O congressista argumenta que "a Idade Mídia tem a tecnologia, que ajuda muito a coibir a lavagem de dinheiro". E segue: "A Receita Federal tem hoje altos equipamentos de tecnologia para isso, e o que é muito importante, também, é que os jogos serão cashless, será tudo dinheiro virtual."

Brasil real

O relator da matéria, Felipe Carreras (PSB/PE) destacou que "o Parlamento faz história do Brasil real, do Brasil sem hipocrisia. O jogo faz parte da nossa cultura. Os jogos são explorados por um banco público, que é a Caixa; as apostas turísticas em corridas de cavalo, que é uma aposta legalizada e que, hoje, com mais de 3 mil vibes de apostas, com crianças apostando. A gente não pode fechar os olhos para isso."

450 mil empregos

Para o deputado gaúcho Giovani Cherini (PL) "a aprovação dos jogos vai gerar no Brasil 450 mil empregos. Já imaginou Gramado, Canela, Torres, Tramandaí, Capão da Canoa, Santana Livramento, Uruguaiana, Itaqui, Chuí, São Borja, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha e tantos outros. Mais uma vitória importante para o nosso Rio Grande do Sul e para o Brasil", comemora.

Joga quem quer

Na defesa da liberação dos jogos, o deputado gaúcho Pompeo de Mattos (PDT/RS) afirmou: "Joga quem quer. Senão, vão continuar jogando no estrangeiro, e nós vamos ficar assistindo o trem da história passar. Por isso, queremos organizar, regrar, regulamentar. Queremos que os jogos tenham controle e transparência. Não é para lavar dinheiro", conclui.