Instalada Comissão de Representação Externa da AL para tratar dos efeitos da estiagem

No início da tarde desta quinta-feira (24) foi instalada oficialmente na Assembleia Legislativa a Comissão de Representação Externa que acompanhará os impactos gerados pela estiagem no Rio Grande do Sul. O grupo pretende propor alternativas capazes de amenizar as perdas ambientais, sociais e econômicas da seca prolongada.

A solenidade, em formato híbrido, foi comandada pelo presidente da Casa, deputado Valdeci Oliveira (PT). Aprovada por unanimidade na sessão plenária de terça-feira (22), a Comissão será presidido pelo deputado Edegar Pretto (PT), e terá como membros os deputados Ernani Polo (PP), Aloísio Classmann (PTB), Tiago Simon (MDB) e Tenente-coronel Zucco (PSL). A comissão terá 30 dias para concluir seus trabalhos.

Segundo Valdeci, a comissão foi uma reivindicação dos movimentos sociais e deverá servir de alavanca para a busca de resultados concretos para um problema que tem se mostrado cíclico no Estado. Ele defendeu ainda a elaboração de um plano de ação de curto, médio e longo prazos, que tenha, além de ações emergenciais, um enfoque preventivo. “Mais do que programas de governo, precisamos de uma política de Estado para fazer frente a este tema”, advertiu.

O coordenador do colegiado defendeu a “união de forças neste momento difícil” e disse que o Rio Grande do Sul precisa propor soluções estruturantes, pois novas secas virão”. “Temos que criar uma cultura não só de conviver com a estiagem, mas de o governo aportar recursos para resolver o problema”, apontou Pretto.