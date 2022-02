Onyx confirma que será candidato ao Piratini

Ao cumprir agenda no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (23), o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni (DEM), confirmou que vai ser candidato ao governo do Estado pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Na terça-feira, Onyx participou de evento do partido para o qual pretende migrar, no qual ingressará oficialmente no dia 22 de março.

Depois de o DEM se fundir com o PSL, para formar o recém-criado União Brasil, o ministro e outras cerca de 400 lideranças gaúchas democratas migrarão para a sigla liberal.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ingressou na sigla recentemente. Onyx disputa com o senador Luis Carlos Heinze (PP), que também é pré-candidato ao governo gaúcho, o posto de representante do bolsonarismo no Rio Grande do Sul.

Na manhã desta quarta, a primeira agenda do ministro foi uma reunião com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), no Paço Municipal. Na ocasião, Onyx - acompanhado do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), José Carlos Oliveira - disse que pretende encaminhar a permuta do prédio da antiga sede do INSS na Travessa Mário Cinco Paus e do terreno ao lado, com faces para as avenidas Mauá, Borges de Medeiros e rua Uruguai.

Em fevereiro, Melo havia pedido para que o ministério avaliasse a possibilidade, permitindo que dois imóveis do INSS localizados próximos à prefeitura e ao Mercado Público passem para a iniciativa privada, que deverá investir dentro das novas regras de revitalização aprovadas no Plano de Reabilitação do Centro Histórico.

Conforme o presidente do INSS, a destinação será no formato de permuta diretamente com a iniciativa privada. "Concluiremos a avaliação do imóvel ainda em fevereiro e faremos a publicação do edital no primeiro semestre", informou Oliveira.

Ao meio-dia, em Caxias do Sul, participou de reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC). Diante de uma plateia de cerca de 200 pessoas, Onyx defendeu o governo Bolsonaro, elogiando algumas medidas administrativas, como a redução de ministérios, de níveis hierárquicos, avanços em concessões e privatizações etc. Ele também defendeu a atuação do governo federal na pandemia da Covid-19.Ao final do evento, confirmou sua pré-candidatura ao Palácio Piratini pelo PL.

Na terça-feira, no evento partidário, o ministro afirmou que o plano de governo de sua candidatura será construído com a participação de técnicos, mas também ouvindo pessoas de diferentes regiões do Estado. "O governo que só olha para o caixa ficará no passado. Vamos construir um governo que olhe para as pessoas e pense no bem-estar dos gaúchos. Que preze pela liberdade", completou.