Em agenda no Estado, Onyx Lorenzoni confirma pré-candidatura ao Piratini pelo PL

evento do diretório estadual da nova sigla Ao cumprir agenda no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (23), o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni (DEM), confirmou que vai ser candidato ao governo do Estado pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Na terça (22), Onyx participou de um, na qual ingressará oficialmente no dia 22 de março.

Depois de o DEM se fundir com o PSL, para formar o recém-criado União Brasil, o ministro e outras cerca de 400 lideranças gaúchas democratas migrarão para a sigla liberal.

Na manhã desta quarta, Onyx se reuniu com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), no Paço municipal. Na ocasião, o ministro – acompanhado do presidente do INSS, José Carlos Oliveira – disse que pretende encaminhar a permuta ou venda do prédio da antiga sede do INSS na Travessa Mário Cinco Paus e ao terreno ao lado, com faces para as avenidas Mauá, Borges de Medeiros e rua Uruguai. Em fevereiro, Melo havia pedido para que o ministério avaliasse a possibilidade, permitindo que dois imóveis do INSS localizados próximos à prefeitura e ao Mercado Público passem para a iniciativa privada, que deverá investir dentro das novas regras de revitalização aprovadas no Plano de Reabilitação do Centro Histórico.

Ao meio-dia, em Caxias do Sul, o ministro participou de uma reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC). Diante de uma plateia de cerca de 200 pessoas, Onyx Lorenzoni defendeu o governo Bolsonaro, elogiando algumas medidas administrativas, como a redução de ministérios, de níveis hierárquicos, avanços em concessões e privatizações etc. Ele também defendeu a atuação do governo federal durante a pandemia da Covid-19.

Ao final do evento, confirmou sua pré-candidatura ao Palácio Piratini pelo PL. Na terça, no evento partidário, Onyx afirmou que o plano de governo de sua candidatura será construído com a participação de técnicos, mas também ouvindo pessoas de diferentes regiões do Estado. “O governo que só olha para o caixa ficará no passado. Vamos construir um governo que olhe para as pessoas e pense no bem-estar dos gaúchos. Que preze pela liberdade das pessoas”, completou.