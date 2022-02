Governo e prefeitos debatem projeto piloto de integração do transporte metropolitano

A integração entre o transporte metropolitano e urbano de Porto Alegre com as cidades do entorno foi tema de reunião, nesta quarta-feira (23), entre o o governo do Estado e os prefeitos da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal). O grupo analisa a possibilidade de implementação de um projeto piloto de integração de linhas.

O assunto vem sendo abordado por um grupo de trabalho estadual, coordenado pela Secretaria de Apoio à Gestão Administrativa e Política do RS (Sagap) e Metroplan. Segundo o Executivo gaúcho, tem sido feito um acompanhando dos cenários do transporte público metropolitano, com foco na busca de alternativas, em parceria com os municípios, para aprimorar a oferta do serviço. No encontro, o secretário titular da Sagap, Agostinho Meirelles, apresentou o diagnóstico da atual situação do sistema de transporte. Segundo ele, o objetivo é a busca, sobretudo, “da redução da tarifa e a otimização das frotas de ônibus”.

De acordo com o governo, a demanda de passageiros totais para o sistema rodoviário de coletivos na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) caiu para 53% do que era antes da pandemia. Conforme os dados, antes, havia 900 linhas, 2,5 mil itinerários e 320 mil passageiros por dia. No entanto, em dezembro de 2021, os números reduziram para 441 linhas, 1.250 itinerários e 172 mil passageiros. Somente em Porto Alegre, segundo o estudo, há 434 quilômetros de linhas sobrepostas, isto é, que recebem tanto linhas urbanas quanto metropolitanas.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que preside a Granpal, e o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, mostraram interesse em liderar a implementação do projeto-piloto, que tem previsão para sair do papel em cerca de 90 dias. Melo, no entanto, destacou que o tema é complexo e a solução pode ser insuficiente para resolver o problema do transporte público na região. "É preciso criar um Consórcio Metropolitano de Transporte Público, como alguns estados já têm, para operacionalizar o sistema completamente. Esse é um avanço, mas queremos consequências e atitudes práticas", destacou, ressaltando ainda a necessidade de compensação entre sistemas de bilhetagem.

Os prefeitos da Granpal alertaram ainda para os entraves jurídicos entre as legislações regulatórias, tema que será aprofundado nas próximas reuniões.