CNM lança nota em apoio à PEC da reforma tributária

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) divulgou nota reafirmando apoio ao relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 110/2019, que promove a reforma tributária ampla sobre o consumo, em análise no Senado. A matéria, que recebeu ontem novas emendas do relator, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), deverá ser colocada em deliberação após o Carnaval.

Entre as principais alterações ao relatório inicial está a duplicação do período de transição dos atuais tributos para o Imposto de Bens e Serviços (IBS), para estados e municípios, anteriormente prevista em 20 anos e agora fixada em 40.

De acordo com a CNM, será reforçado aos parlamentares o pedido de que seja dada a garantia de que nenhum município terá queda de receita, compromisso firmado em reunião com o relator, na terça. A entidade destaca que é urgente a atualização do sistema tributário brasileiro, a fim de que se tenha a simplificação, a melhora no ambiente de negócios, a ampliação da segurança jurídica e, consequentemente, o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

A direção da CNM também esclarece que não é verdade que a reforma beneficia apenas os pequenos municípios. Estimativas apontam que mais de 99% dos municípios mais pobres ganharão com a reforma. Quanto aos que integram o chamado G-100, grupo com grande população e baixa arrecadação, o percentual que ganha é de 95%. Em um comparativo sem considerar nenhuma regra de transição, 762 cidades reduziriam a participação no bolo tributário. Por isso, a CNM construiu junto com o senador uma garantia, na forma de um seguro receita, que estabelece por 20 anos um patamar mínimo de arrecadação para todos os entes, igual ao exercício anterior à mudança da regra corrigido pela inflação. Dessa forma, nenhum município terá perda real,

"Dessa forma, o verdadeiro viés da reforma é o de beneficiar os municípios mais pobres, além de garantir à população mais transparência e justiça, na medida em que o produto da arrecadação retorna para a localidade em que vive o consumidor que pagou o imposto. Diante desse contexto, a CNM reafirma seu compromisso de atuar pela aprovação de uma Reforma Tributária Ampla do Consumo", diz a nota, assinada pelo presidente Paulo Ziulkoski.