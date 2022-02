Governo do Estado assina termos de cooperação para emprego de mão de obra prisional

O governador Eduardo Leite assinou, na manhã desta quarta-feira (23/2), termos de cooperação para viabilizar a utilização de mão de obra mo sistema prisional. O objetivo é incentivar a oferta de trabalho para apenados. Esta formalização possibilitará a geração de mais de 1.500 vagas para pessoas que cumprem pena no sistema carcerário gaúcho.

As vagas serão distribuídas para as 10 regiões penitenciárias pertencentes ao Estado. As regiões do Vale do Sinos e do Litoral contarão com o maior número de oportunidades abertas, totalizando 500 vagas para sete instituições. A região Sul contará com 155 vagas, também distribuídas entre sete unidades.

Sobre os termos assinados, Leite afirmou que “é de interesse de todos que os apenados voltem à sociedade melhores. Para isso, precisamos oferecer perspectivas melhores de futuro para eles. O uso da mão de obra prisional em diversas frentes, com o apoio da iniciativa privada, viabilizam uma nova perspectiva para estas pessoas e consequentemente também para a sociedade. É um ganho coletivo”.

O secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild apresentou dados sobre o trabalho realizado por pessoas privadas de liberdade dentro do sistema prisional gaúcho e destacou a importância da iniciativa. “É fundamental que possamos, nos estabelecimentos prisionais, garantir o tratamento penal adequado, que tem como base o trabalho, a saúde e a educação. Contribuir no processo de inserção social, garantindo mais dignidade às pessoas privadas de liberdade por meio do trabalho é a nossa meta. A nova estruturação da nossa secretaria favoreceu a adesão de parceiros que passaram a investir no trabalho prisional através da pactuação desses termos. Atualmente, 1.779 trabalham por meio de termos de cooperação. E, a partir de hoje, esse número vai aumentar ainda mais”, disse Hauschild.

A Tricouro, empresa de Porto Alegre que produz bolsas e artefatos em tricô de couro, já conta com a mão de obra prisional há mais de 10 anos. Segundo o proprietário Peterson Schulinbrg, a empresa conta com cerca de 15 apenados, que realizam serviços artesanais, diretamente do presídio, na produção de bolsas. Peterson ainda afirma que a Tricouro pretende contratar mais duas pessoas privadas de liberdade nos próximos meses. Sobre a experiência de trabalhar com apenados, Peterson afirma que "a experiência é boa, a questão da responsabilidade social e da tributação sobre a a mão de obra nos beneficia muito, e a questão do retorno é de muita qualidade".

A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) oferece atividades internas de trabalho para manutenção dos estabelecimentos prisionais, como limpeza, preparo de refeições e lavanderia, entre outros. Desde 2021, os apenados desenvolvem atividades como marcenaria, produção de sabão, produção de máscaras, uniformes, limpeza urbana, costura, confecção de bolsas e malas, reformas e embelezamentos de áreas urbanas e rurais, produção de casinhas para animais de rua, além de auxiliar os municípios em situações de emergência. O superintendente da Susepe, José Giovani, também participou da assinatura.