O governo federal terá um grande desafio para cumprir, que é, pelo menos, manter parte da agenda legislativa prioritária em 2022. Na forma de uma carta de intenções composta por 39 projetos, distribuídos entre Câmara, Senado e Comissão Mista do Congresso, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), anunciou que vai trabalhar pela aprovação da agenda legislativa deste ano, para aprovar aquilo que o presidente Jair Bolsonaro (PL) gostaria que fosse aprovado. Tem a pauta de costumes, que está nas prioridades do governo, tem a modernização do setor elétrico, tem licenciamento ambiental, regularização fundiária, que são matérias que afetam o agronegócio, que "é a grande locomotiva de desenvolvimento do Brasil", além do homeschooling e armas.

Peça de ficção

Mais do que uma carta de intenções, a lista de de projetos prioritários do governo no Congresso é considerada por alguns como, "admissão pública de ineficiência, mais uma peça de ficção da desesperada campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro."

Reformas administrativa e tributária

O deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo) avalia que as votações no Congresso começaram bem esta semana. Disse que "avança no plenário da Câmara a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que retira da União a propriedade exclusiva dos terrenos de marinha, aqueles próximos do mar." O parlamentar anunciou, ainda, que o Novo não vai abrir mão de cobrar a reforma administrativa e a reforma tributária.

Outros projetos

Na área do meio ambiente estão entre as prioridades do governo o projeto que cria a Política Nacional sobre a Mudança do Clima (PL 6539/19); o que regulamenta o mercado de carbono no Brasil (PL 528/21); e o que flexibiliza as concessões florestais, (PL 5518/20).

Comando do Centrão

A extensa lista do Palácio do Planalto conta com Medidas Provisórias, Projetos de Lei e Propostas de Emenda à Constituição (PECs). Dentre eles, há seis ideias "em formulação no Executivo" ou "em formulação no Congresso Nacional". A lista é a representação de uma gestão "sem rumo, presidida por um eterno candidato que se recusa a assumir as funções para as quais foi eleito há mais de três anos, e que mantém um falso otimismo sobre sua capacidade de articulação política em um Congresso comandado pelo Centrão", disse o deputado.

Operações de bens e serviços

O Executivo ainda diz acreditar na aprovação da proposta que cria a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS) e unifica contribuições federais, como PIS e Cofins, que foi apresentada em julho de 2020. O projeto não registra qualquer movimentação processual desde junho. Faz parte da mesma lista a PEC 110/2019, conhecida como Reforma Tributária do Senado, que extingue nove tributos, entre eles PIS e Cofins, além de impostos estaduais e municipais, para criar o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS), - publicamente boicotada pelo ministro Paulo Guedes. A questão é como se pretende compatibilizar duas propostas conflitantes e que tratam dos mesmos tributos.