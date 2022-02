Bolsonaro nomeia desafeto de Roberto Jefferson como vice-líder na Câmara

O presidente Jair Bolsonaro (PL) nomeou o deputado Nivaldo Albuquerque (PTB-AL), como novo vice-líder do governo na Câmara. O parlamentar entre no lugar do colega Marcelo Moraes (RS), do mesmo partido.

Recém-empossado na função, Nivaldo Albuquerque é desafeto do ex-presidente do PTB e ex-deputado federal Roberto Jefferson, preso em agosto de 2021, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A decisão de Moraes havia sido dada no âmbito do inquérito das milícias digitais, investigação que tramita na Suprema Corte desde julho do ano passado.





O novo vice-líder do governo, porém, foi um dos signatários de um pedido ao Supremo para que Jefferson fosse afastado da presidência do PTB, assinado um mês após a prisão do político bolsonarista.

Segundo o documento, aceito por Alexandre de Moraes em novembro, o ex-presidente do partido teria "incitado violência" contra pessoas e instituições democráticas por meio das redes sociais.





"O presidente do PTB tem se utilizado dos canais de comunicação do próprio partido não como meio de liberdade de expressão, mas sim como instrumento de agressão, de propagação de conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática", afirma o ofício enviado ao STF.





Também próximo ao governo, o deputado Marcelo Moraes deixa a função de vice-líder, mas continuará na liderança do PTB na Câmara, legenda da base de apoio do governo. A troca foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (23).