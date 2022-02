CCJ aprova parecer favorável a perda de mandato de Irigaray

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa aprovou, nesta terça-feira (22), por 10 votos a 0, o parecer favorável do deputado Elton Weber (PSB) ao Projeto de Resolução nº 15/2021 de autoria da Comissão de Ética que declara a perda de mandato do deputado Rui Irigaray (PSL) devido à quebra de decoro parlamentar. A análise do relator foi exclusivamente sobre os aspectos constitucionais, jurídicos e legais da tramitação do caso.