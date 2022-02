Fachin será empossado no comando do TSE

Em sessão solene, nesta noite, o ministro gaúcho Edson Fachin tomará posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na mesma ocasião, o ministro Alexandre de Moraes será empossado vice-presidente. Por razões de segurança sanitária devido à pandemia, a cerimônia terá formato virtual e ocorrerá sem convidados.

Fachin e Moraes foram eleitos para os cargos por meio de votação, em urna eletrônica, no dia 17 de dezembro do ano passado. A cerimônia também marcará a despedida do ministro Luís Roberto Barroso, que está à frente do TSE desde maio de 2020.