O PT e aliados perderam o entusiasmo para a formação da federação partidária. Estão deixando em segundo plano o debate sobre programa de governo nas negociações. O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB/RS) afirmou que "é um atestado de óbito ao partido." Na opinião do parlamentar, "é uma coligação disfarçada, cada time tem que ter os seus atletas, e, na política, também tem que ser assim, tem que ter seus candidatos para disputar os votos."

Coligações municipais

"Por outro lado, a federação partidária teria que cumprir esse casamento por quatro anos, o que prejudica, no meu entender, as coligações nos municípios", avalia Schuch. "O PSB tem muitas coligações nas prefeituras com outros partidos. Isso já estaria inviabilizado para a eleição municipal de 2024. É uma coisa antidemocrática".

Jogo eleitoral

Argumenta o congressista: "Se nós temos uma federação, quem quer fazer, faça. Cumpra-se os prazos. O reflexo disso tudo na Câmara, por exemplo, é que nenhuma comissão vai ser instalada antes de 2 de abril, por causa da janela partidária, o que, na minha opinião, é um absurdo. Tem que ver para onde os parlamentares vão primeiro para fazer a composição, outra coisa que não dá para aceitar." Na Câmara, enfatiza o deputado, "as comissões precisam funcionar, mas tudo é em torno desse jogo eleitoral."

Só o PCdoB tranquilo

"Esse caso de federação conseguiu monopolizar muitas coisas. No caso do PT, PSB, PCdoB e do PV, quem, na minha opinião está tranquilo, sentado no cepo com toda a tranquilidade do mundo, é o PCdoB. Ele vai colocar um ou dois candidatos em dez ou doze Estados e ponto final", avalia o parlamentar. "Os outros vão ter que juntar nominada, eles não devem ter nenhum município com prefeito. No Rio Grande do Sul não me lembro de nenhum prefeito do PCdoB. A vida deles está resolvida, mas o PSB, com a federação com o PT, já deixa preenchida a certidão de óbito. Deixa a caneta na mão para assinar quando quiser o nosso fim", avalia.

Recados sem rodeios

Os recados dados na última semana pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sem rodeios, ao presidente Jair Bolsonaro (PL), continuam repercutindo intensamente neste início de semana. Os pontos abordados pelo ministro Luís Roberto Barroso, ao deixar a presidência do TSE, levam todos a se debruçarem em profundas reflexões neste ano eleitoral, em que se busca incessantemente a liberdade de imprensa e o fortalecimento da democracia.

Respeito à Constituição

"A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. O que nos une na diferença é o respeito à Constituição, aos valores comuns que compartilhamos e que estão nela inscritos. A democracia só não tem lugar para quem pretende destruí-la", argumenta Barroso.

Campanhas de desinformação

"O debate não pode ser contaminado por discursos de ódio, campanhas de desinformação e teorias conspiratórias infundadas, sob pena de afronta à democracia. É hora de dar um basta nisso tudo", disse o ministro.

Ameaças do populismo

Na mesma linha, o ministro Edson Fachin, que sucede Barroso, disse estar pronto para enfrentar ameaças ruidosas do populismo.