MDB adia escolha de nome ao Piratini para unir partido

Pré-candidatos defendem composição interna

A corrida contra o relógio para a formação de uma candidatura com potencial para a disputa ao governo do Estado é o grande obstáculo do MDB gaúcho. Após a convenção estadual, neste domingo (20), lideranças e correligionários já intensificaram as conversar em busca de potenciais aliados e de como resolver a disputa interna. Os dois pré-candidatos ao Piratini, deputado federal Alceu Moreira e deputado estadual Gabriel Souza, acreditam que a legenda tem condições de avançar em nome de um candidato, a partir da habilidade de Fabio Branco na condução partidária.

Moreira, que esteve à frente do partido nos últimos anos e se licenciou para lançar-se ao governo, disse que a partir de agora o MDB fará uma "criteriosa avaliação" do processo eleitoral e deverá, em um mês, indicar seu candidato. Ele acredita que a sigla conseguirá chegar a um entendimento sem necessidade de prévias. "Não há mais tempo para prévias, temos de definir o candidato. Quem faz política tem que ter a prerrogativa de respeitar a decisão da maioria. E o diretório tem autoridade. No entanto, se meu nome for preterido, quero argumentos consistentes para isso, não argumentos frágeis", enfatizou.

Ele destacou o tamanho do MDB, e disse que isso faz com que seja necessário resolver as "questões internas", antes de buscar aliados. "Temos de estar unidos internamente. Pela minha história de vida, não teria resistência de retirar a candidatura se me provassem que seria o melhor caminho para o partido", disse.

Na mesma linha, Souza defendeu que o partido terá, agora, oportunidade de tomar uma decisão "racional e serena" em torno do candidato ao governo. Ele destacou ainda que a mobilização da eleição do diretório prova que o partido segue motivado, e que a decisão em torno do nome ao Piratini deve ser agilizada, pois dela dependem a formatação de futuras alianças e da nominatas à Assembleia e Câmara dos Deputados. "Os nossos prováveis aliados estão se organizando e nós estamos perdendo tempo", reforçou.

Nesse sentido, afirmou que não será empecilho para o caso de a sigla evitar a prévia. "Se tivermos um candidato com perfil mais adequado que o meu para a composição e isso unir o partido, sem problemas. Defendo uma candidatura capaz de aglutinar forças e entendo que temos condições de obter consenso. Mas sou soldado do partido e estou à disposição", comentou.

Presente no encontro, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, preferiu não se manifestar sobre a questão partidária, neste momento. Já o deputado estadual Tiago Simon defendeu o consenso em torno de um nome que melhor represente o momento da sigla e possa "pacificá-la internamente." O partido tem total capacidade de construir um candidato ao governo que represente os anseios do MDB. Hoje, talvez, os dois que se apresentaram representam corrente distintas, um mais ligado ao governo (Souza) e outro mais independente (Moreira), precisamos de um candidato capaz de fazer uma conjunção e que traga protagonismo ao partido", apontou.

Internamente, o perfil mais combativo de Moreira é visto como mais preparado para ressaltar os feitos das gestões anteriores da sigla, principalmente do governo Sartori. A proximidade de Souza com Leite, nesse sentido, traria mais dificuldade nesse quesito. O fato de Leite atacar a gestão Sartori em muitos aspectos também pesa nessa decisão.

Por meio do Twitter, o ex-governador ponderou que o MDB é um partido com história, unidade e propósito e que "só se faz o bem com unidade e com consenso".

"Representar a sociedade, hoje, exige reconhecer as necessidades da nossa gente com agilidade, olhar por quem mais precisa e enxergar o futuro, e não só o agora. Nossos governos sempre foram reconhecidos pelos avanços, e eu diria que fizemos uma boa semeadura. Nós temos uma obrigação moral com o Rio Grande, em mais um momento de transformação. Temos um compromisso de liderar um projeto acima dos nomes, e que ajude o nosso Estado a superar os desafios que se apresentam", pontuou Sartori.