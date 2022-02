Com novo diretório eleito, MDB adia nome ao Piratini em busca de união do partido

Com o desafio de aparar as arestas da sigla e lançar um candidato consensual ao Palácio Piratini, o MDB gaúcho elegeu em convenção estadual, neste domingo (20), seu novo diretório. O pleito interno, que contou com a participação de cerca de 400 filiados, legitimou o prefeito de Rio Grande Fabio Branco – que vinha comandando interinamente o grupo – como presidente estadual do partido. A partir de agora, caberá a ele conduzir o entendimento entre os dois nomes dispostos a encarar as urnas pela legenda – o deputado federal Alceu Moreira e o estadual Gabriel Souza – e evitar a realização de prévias, que podem trazer maiores consequências à divisão interna da base partidária.

Branco terá pouco tempo pra buscar o ajuste entre os grupos, já que tanto Moreira – parlamentar experiente da sigla, e que se licenciou da presidência do partido para lançar-se pré-candidato ao governo – quanto Souza, ex-presidente da Assembleia Legislativa e uma das lideranças jovens em ascensão da legenda, mantêm a intenção de concorrer. Uma terceira possibilidade, e que tenderia a unir o grupo, seria ter o ex-governador José Ivo Sartori como candidato, desejo consensual do MDB, mas pouco provável por decisão pessoal do político.

O cenário ficou ainda mais indefinido desde sexta-feira (18), quando o governador Eduardo Leite (PSDB) sinalizou, durante palestra na CIC de Caxias do Sul, que pretende "passar o bastão" do comando do Estado e que tem coragem e disponibilidade para se inserir na disputa ao Planalto. Na semana anterior, em reunião do PSDB gaúcho, correligionários foram unânimes ao pedir que Leite disputasse a reeleição, o que de novo mudaria o cenário.

Algumas lideranças do MDB, como Moreira, acham que o partido já perdeu tempo demais com a indefinição do candidato ao governo e defende o anúncio do nome ao Piratini o quanto antes. Outros, como o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o deputado estadual Tiago Simon, acreditam que há espaço para aguardar o fim da janela partidária em 2 de abril, prazo fatal para as trocas de legendas e acertos partidários. Nacionalmente, pesam ainda as tratativas de aliança entre MDB e PSDB, que apresentam pré-candidatos ao Planalto (Simone Tebet e João Doria, respectivamente) com dificuldades de decolar nas pesquisas de intenção de voto.

A indefinição local fez com que os emedebistas gaúchos adiassem as prévias para escolha do candidato a governador, inicialmente previstas para este mês, para adiantar a eleição da nova direção partidária que ficará com a batuta para a condução de todo o processo eleitoral da sigla. Apesar do racha interno, em nenhum momento a legenda considerou abrir mão da candidatura própria, mantendo a tradição partidária. Desde 1982, o MDB lançou candidato a governador em todos os pleitos.

Em entrevista ao Jornal do Comércio na semana passada, Branco defendeu a importância de ter uma chapa com viabilidade e "com uma boa estruturação em termos de alianças". No dia 12 de fevereiro, quando a chapa para o diretório foi inscrita, avaliou que o partido sairia fortalecido do processo. "O MDB, com a sua tradição, experiência e capacidade de gestão, sairá deste processo muito mais forte e unido para reconquistar o Palácio Piratini e trabalhar pelo Rio Grande", disse.

Neste domingo, após ter seu nome avalizado pelo grupo, o dirigente estadual declarou que a partir de agora o diretório tem legitimidade para rediscutir os planos. Na quinta-feira (24), a sigla elege sua executiva estadual e começará, de fato, a se debruçar para colocar o cronograma interno em execução. "Acelerar a escolha do candidato é uma proposta que tenho, para também podermos nos dedicar a preparar a nominata proporcional. Independente de nomes, o partido está em primeiro lugar, e precisamos construiu em torno do nome que melhor represente nosso projeto", afirmou.

Ele reforça que a sigla sempre ouviu do governador Eduardo Leite a intenção de não concorrer à reeleição e, portanto, não há mudança na estratégia partidária a partir da confirmação de que manterá esse propósito.

O novo comando do MDB estadual é composto por três ex-governadores (Pedro Simon, Germano Rigotto e Sartori), deputados estaduais e federais, líderes históricos, prefeitos, vices, vereadores, coordenadores, membros da juventude, das mulheres e dos demais núcleos de apoio partidário. A convenção, que durou cerca de 6 horas, iniciou por volta das 8h30min, no Auditório da Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre (Aiamu), no Centro da Capital, e reuniu cerca de 400 pessoas, sob o slogan "União e trabalho para reconquistar o Piratini.

Após a eleição do novo diretório, por volta das 15h, com cerca de duas horas de atraso, a votação foi encerrada e anunciado o resultado do pleito, confirmando o nome de Branco como novo presidente do MDB gaúcho. Votaram 416 filiados, e a chapa recebeu 408 votos favoráveis, 7 contrários e um voto em branco.

Desde a abertura do encontro, enquanto as urnas recebiam os votos, lideranças municipais e estaduais da sigla se revezaram na tribuna, em defesa da candidatura própria e unidade partidária. Notada foi a ausência na convenção do ex-senador e ex-governador Pedro Simon, presidente de honra do partido, que não compareceu ao evento por precaução, em função da pandemia.