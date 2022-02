Senado aprova voto de solidariedade para vereadoras da bancada negra de Porto Alegre

A Comissão de Educação do Senado Federal aprovou um voto de solidariedade às vereadoras que compõe a bancada negra da Câmara Municipal de Porto Alegre. A moção foi direcionada às parlamentares Laura Sito (PT), Daiana Santos (PCdoB) e Karen Santos (PSOL), que sofreram ataques racistas e ameaças de morte, via e-mail.

Os primeiros registros foram denunciados em dezembro do ano passado, quando as vereadores receberam emails individuais, com variações da mesma ameaça, com ofensas racistas, misógenas e lesbofóbicas. Nas mensagens, o autor dizia ser do Rio de Janeiro e afirmou que pretendia vir à Capital e "matar as vereadoras e a quem estiver na Câmara e, em seguida, tirar a própria vida".

O requerimento, de autoria do senador gaúcho Paulo Paim (PT), foi aprovado sem objeções. Em sua justificativa, o petista destacou o preconceito e o racismo estrutural existente no País. "O racismo estrutural no Brasil é uma chaga histórica que precisa ser combatida. O racismo e as desigualdades cultivadas assolam os seres humanos, contudo, não é por isso que devemos matar e ferir as pessoas", destacou o senador.

O voto será encaminhado aos familiares das vítimas e à Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Uma das parlamentares ameaçadas, Laura Sito firmou a importância do posicionamento do Senado.

"É cada vez mais importante que as instituições se posicionem em defesa de parlamentares e figuras públicas que, na história do Brasil, não costumam ter destaque e, agora, começam a conquistar espaço. São mulheres, negros, judeus, LGBTs, pessoas com deficiência que já foram alvos desse mesmo tipo de ação. É inaceitável que não protejamos essas pessoas", afirmou a vereadora.