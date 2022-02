Eduardo Leite e PSDB

A possível ida do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), para o PSD de Gilberto Kassab começa a acirrar novamente a disputa entre o governador paulista João Doria, vencedor das prévias tucanas, e Leite, que volta a ganhar musculatura para a disputa ao Palácio do Planalto. De um lado, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF), presidente do partido no Distrito Federal, classifica: "Muito ruim quebrar uma regra de um acordo de respeitar o resultado das prévias, e sair para ir para um partido ser candidato, é uma coisa que não faz sentido".

Perde credibilidade

Na avaliação do senador Izalci Lucas, "a candidatura começaria muito mal, ele tem um futuro brilhante pela frente, um jovem já com muita experiência, muita credibilidade; eu acho que ele perderia muita credibilidade junto à população, essas coisas marcam muito", aponta. Ele segue: "Não tenho falado com ele, também não perguntei, mas não é o perfil dele, acho que é um tiro no pé muito grande para ele", acentuou o tucano do Distrito Federal.

Autonomia das prévias

Para o senador, tudo passa por articulações e coligações. "O Doria tem a autonomia das prévias para conduzir o processo como candidato e articulador. Então, cabe a ele avaliar se é possível, se é viável com quem vai coligar, ele está trabalhando nisso."

Tucanos gaúchos

Por outro lado, tucanos do Rio Grande do Sul apresentam o governador gaúcho hoje como a melhor solução para a terceira via. Nesta linha também vai o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que intensifica a costura para tentar viabilizar a candidatura de Eduardo Leite.

Energia solar nas escolas

Um exemplo de eficácia nas escolas do serviço público foi apresentado pelo deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PSL) na gestão do ensino público. Ele disse que a prefeitura de Portão, no Rio Grande do Sul, paga um salário acima do teto para todos os professores da rede municipal, além de manter professores aposentados recebendo mais de R$ 7 mil por mês.

Economia no orçamento

Bibo Nunes comemora que a prefeitura gaúcha implantou ar-condicionado, monitoramento por vídeo e energia solar em todas as escolas do município. Considerando que a gestão educacional de Portão é um exemplo para o País, o parlamentar bolsonarista anunciou que ainda houve economia no orçamento do setor.

Auxílio Brasil

O pagamento do 13º salário aos beneficiários do Programa Auxílio Brasil e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a pessoas com deficiência ou maiores de 65 anos cuja renda familiar seja de até R$ 303,00 por pessoa, foi defendido pelo deputado gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) no plenário da Câmara dos Deputados. "São as únicas pessoas no País que não recebem o 13º salário", segundo o parlamentar. Só em janeiro deste ano, 17 milhões de brasileiros receberam o Auxílio Brasil com efeito múltiplo.

Proveito político

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) acusa parlamentares da base governista de se aproveitarem de obras realizadas por governos estaduais e municipais para tirarem proveito político. A congressista defende a união de todos que são contra Bolsonaro e Lula, em torno de uma terceira via para as eleições de 2022.