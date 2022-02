MDB escolhe nova direção estadual neste domingo

O MDB gaúcho escolhe neste domingo (20) a nova direção do partido. A tendência é que o presidente interino, o prefeito de Rio Grande Fábio Branco, siga no comando da legenda. A nova executiva terá o desafio de unir os emedebistas em torno do nome que vai representar o partido na eleição ao governo do Estado neste ano.

A convenção estadual do MDB acontece a partir das 8h30min, no auditório da Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre (AIAMU). Na ocasião, os delegados do partido devem aprovar a chapa de consenso com os 71 integrantes d diretório estadual.

Depois de escolhido o diretório, os membros eleitos se reúnem para definir os 17 integrantes que vão compor a executiva partidária – incluindo o presidente e vice-presidente da sigla. Embora o diretório tenha até cinco dias para escolher os novos dirigentes, a militância e as lideranças emedebistas esperam que a decisão saia ainda no domingo.

De qualquer forma, a recondução de Branco à presidência é dada como certa pelos principais líderes do partido. O grande desafio deve ocorrer depois da escolha do novo presidente, que terá o desafio de manter o partido unido ao longo do processo de escolha do candidato emedebista ao Palácio Piratini.

No início de fevereiro, as prévias que escolheriam o candidato a governador do MDB foram suspensas, à pedido do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e dos ex-governadores Pedro Simon, Germano Rigotto e José Ivo Sartori. Eles temiam que a disputa interna rachasse o partido. Por isso, convenceram os dois pré-candidatos emedebistas – o deputado federal Alceu Moreira e o deputado estadual Gabriel Souza – a não se inscreverem na disputa interna. Moreira e Souza concordaram com a suspensão, mas mantiveram seus nomes à disposição do partido.

De qualquer forma, a escolha do candidato do MDB depende do futuro do governador Eduardo Leite (PSDB). Uma ala emedebista acredita que, se Leite concorrer à presidência da República, os tucanos podem apoiar a candidatura de Gabriel Souza aqui no Estado.

Embora Leite tenha sido derrotado pelo governador de São Paulo, João Doria, nas prévias do PSDB que escolheram o candidato ao Palácio do Planalto, há um movimento dentro do ninho dos tucanos para reverter a candidatura de Doria. Nesse caso, Eduardo Leite poderia ocupar a vaga. Além disso, o governador gaúcho se reuniu nesta segunda-feira com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que abriu as portas para Leite concorrer ao Planalto pela sigla.

Por outro lado, no caso de o governador concorrer à reeleição, há uma ala do MDB que defende o nome de Alceu Moreira. A avaliação é que, ao contrário de Souza, Moreira não é um nome tão próximo a Eduardo Leite. Além disso, o deputado federal teria um mais combativo para explorar as fraquezas do governo Leite, como por exemplo a falta de apoio aos pequenos agricultores, em meio a estiagem e à pandemia.

O deputado estadual Tiago Simon acredita que o prazo de incompatibilização – quando os nomes que vão disputar cargos eletivos devem deixar os cargos públicos para se candidatarem – vai ser decisivo. “O prazo de incompatibilização, que é em 2 de abril, vai clarear o cenário. Vai ficar mais claro se o Leite vai concorrer à presidente ou à reeleição”.

E resumiu as opções do MDB: “Se o PSDB quiser apoiar a candidatura do Gabriel Souza, ninguém vai discutir e vai apoiar a candidatura dele. Mas, se a candidatura do PSDB se concretizar, aí acredito que o candidato do MDB deve ter um perfil mais combativo.”