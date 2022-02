Projeto dos combustíveis

O Senado Federal adiou para a próxima semana a votação de duas propostas sobre combustíveis, que vêm tirando horas de sono de senadores e deputados. O presidente Arthur Lira (PP-AL) busca, mais uma vez, um consenso para garantir a rápida aprovação dos projetos que tratam dos combustíveis e aprovar com celeridade as propostas. Uma trata da criação de um fundo para estabilização dos preços de derivados de petróleo, o outro estipula a cobrança única do ICMS sobre combustíveis pelos estados.

Uma missão nada fácil

A decisão pelo adiamento foi tomada em conjunto por Lira, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e pelo relator do texto, senador Jean Paul Prates (PT-RN). O Projeto de Lei Complementar (PLP) sobre ICMS já foi aprovado pela Câmara e, caso seja modificado pelos senadores, precisa retornar para análise dos deputados.

Uma grande confusão

O deputado federal gaúcho Giovani Feltes (MDB) avalia que não é fácil ter consenso num assunto como esse. O parlamentar recorda que desde o tempo da presidente Dilma Rousseff este consenso tem sido perseguido. "A dificuldade é que se trata de preços internacionais, e as tentativas para segurar os preços deu no que deu, uma grande confusão com reflexos até hoje."

Prerrogativas dos governadores

"Torço para que consigam, e que o presidente Arthur Lira esteja certo, mas acho difícil, até pelas prerrogativas que têm os governadores e as Assembleias Legislativas para determinar, até aqui, os percentuais a esse tipo de produto comercializado em seus estados. A solução, confessadamente, não é tão fácil assim", disse Feltes.

Habite Seguro

O senador Marco do Val (Podemos/ES) comemora a aprovação da Medida Provisória (MPV) 1.070/2021, que cria o Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais da Segurança Pública, o Habite Seguro. Ele foi o relator da matéria, que permite o uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para subsidiar a aquisição da casa própria. Serão contemplados profissionais do setor que estejam ativos, na reserva, reformados ou aposentados. Na visão do senador gaúcho Paulo Paim (PT), "o programa é justo e importante." O texto vai à sanção presidencial.

Gestão do ensino público

"O que tem sido feito com a educação pública brasileira é uma verdadeira tragédia", afirmou o deputado Rogério Correia (PT/MG), sobre corte de mais de 95% na área, com investimentos para a concessão de bolsas de estudos pela Capes só saindo após muita pressão por parte da Comissão de Educação da Câmara.