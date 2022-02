Reunião entre Leite e Kassab empolga PSD

A reunião do governador Eduardo Leite (PSDB) com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, no início da semana, empolgou as lideranças do PSD gaúcho, diante da possibilidade de Leite trocar de partido para concorrer à presidência da República. Após o encontro, com participação do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), o governador gaúcho afirmou que manterá o compromisso de não concorrer à reeleição no Estado, mas admitiu "participar desse processo nacional". "Não pretendo participar do processo para dispersar forças que possam ser alternativa a essa polarização" ponderou o governador.

No final de semana, em um evento do PSDB gaúcho, com a presença do presidente nacional da sigla, Bruno Araújo, as lideranças tucanas foram praticamente unânimes ao pedir que Leite reconsidere concorrer a um segundo mandato no governo estadual.

Nomes, como o ex-prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB), defenderam que ele não descarte a possibilidade de substituir o governador de São Paulo João Doria, caso a candidatura do paulista não se concretize. No caso do paulista disputar a eleição nacional, Marchezan defendeu a candidatura de Leite à reeleição.

Araújo, que também é coordenador de campanha de Doria, trabalha para evitar a saída de Leite do partido. Ao mesmo tempo, tenta dissipar um movimento dentro da legenda que quer reverter a candidatura do governador de São Paulo. Nesse contexto, o encontro entre Leite e Kassab incomodou líderes do PSDB, que viram "sinais dúbios" nas atitudes do gaúcho.

Kassab, por sua assessoria, informou que o governador gaúcho possui muitos admiradores dentro do partido. Caso o pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo PSD, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, desista da candidatura, pretende atrair Leite ou o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (sem partido).

A possibilidade de o governador gaúcho concorrer à presidência da República empolgou a militância do PSD. O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, por exemplo, acredita que Leite é o único nome que pode viabilizar a chamada terceira via, uma candidatura alternativa à do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Vejo no Eduardo Leite uma grande alternativa nessa eleição (presidencial). Não vejo outro candidato que possa catalisar (a terceira via) e sair da polarização que estamos vivendo", analisou o prefeito de Canoas.

Para Jorge, as principais qualidades de Leite são a experiência de gestão, a capacidade de diálogo e o carisma.

"Estou muito otimista. Obviamente, vamos respeitar a decisão dele. Se vier para o nosso partido, vai ser muito bem recebido. Vamos para a rua fazer campanha para ele ser o presidente da República. Se ele decidir ir à reeleição, também estaremos com ele. Mas a nossa torcida é para que seja o nosso candidato à presidente em 2022", projetou o líder do PSD gaúcho.