Vereadores criam Frente Parlamentar SOS Hospitais

Os vereadores da Capital aprovaram, nesta quarta-feira (16), a criação de três frentes parlamentares, entre ela a SOS Hospitais, que tem como objetivo debater a abertura e reabertura de hospitais em Porto Alegre, além de fiscalizar e verificar os atendimentos prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

A frente foi proposta pela vereadora Claudia Araújo (PSD), que presidirá o órgão técnico. Segundo ela, é papel da Câmara Municipal fiscalizar as ações do Poder Executivo, por isso, se juntarão aos trabalhos do grupo um diretor hospitalar, usuários do SUS e o secretário de saúde da cidade. "A doença não espera, a melhoria da saúde na Capital tem urgência e precisa de soluções mais objetivas", afirma a parlamentar.

As outras duas frentes parlamentares aprovadas na sessão foram a de Reassentamento das Áreas de Risco em Porto Alegre, de autoria do vereador Giovane Byl (PTB), e a Frente Parlamentar em Defesa da Educação Física, também proposta pela vereadora Cláudia.