Neblina estranha no cenário

Para os candidatos a governador do Rio Grande do Sul "parece que desceu uma neblina na estrada e está um pouco difícil de enxergar mais longe", resumiu o deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB), ao falar sobre os pré-candidatos ao Palácio Piratini.

Embrulhada no jogo

Na avaliação do parlamentar, "o fato da possibilidade de o governador Eduardo Leite (PSDB) voltar a ser pré-candidato dá uma embrulhada no jogo". Segundo ele, pode mudar muita coisa, inclusive, o número de candidatos. "Todo mundo contava que ele estava fora da disputa estadual, e, com a possibilidade dele voltar à cena, certamente vão diminuir os partidos que compõem a base aliada com candidatos próprios."

Candidatos encaminhados

Quanto aos partidos com intenções de candidatura própria, Schuch disse que "o que se ouve é que o PP tem o Luis Carlos Heinze, o PSB tem o Beto Albuquerque, o PT tem o Edegar Pretto, e o MDB anunciou que terá candidato de qualquer jeito."

Palanque para Ciro

Sobre o PDT: "Não sei como fica essa posição com o Romildo (Bolzan), mas tendo o Ciro Gomes como candidato (à Presidência), terão que ter palanque no Estado. A não ser que outro candidato abrace o Ciro. Com isso, estamos falando de oito. Agora, se o governador entrar no jogo, eu acho que esse número fica menor."

Latejando no consciente

Disse o congressista: "No final de março nós já vamos ter uma luz lá no outro lado do túnel. Acho que o Gilberto Kassab (presidente nacional do PSD), para não apoiar nenhum candidato que esteja no governo ou esteve - porque parece que o Rodrigo Pacheco (senador) ainda não decolou-, o PSD busca uma solução". Na interpretação de Schuch, "Kassab busca uma terceira via, e o Eduardo Leite gostou dessa ideia, foi falar com o homem lá em São Paulo. A decisão não é minha, é dele, mas que esta coisa deve estar latejando no consciente, no subconsciente, no inconsciente do governador, isso deve estar."

Chance para a terceira via

"O melhor para o Rio Grande do Sul é essa gestão ousada que transformou o Estado", destacou o deputado federal gaúcho Daniel Trzeciak (PSDB). "O Eduardo tem uma missão. É claro que tem vontade de ter novos desafios, o que seria muito bom para a gente romper o que tem aí de Lula e Bolsonaro. Há essa possibilidade de o governador ser candidato à reeleição, mas, com o João Doria com essa rejeição toda, não conseguindo crescer nas pesquisas, existe a chance dele ser a terceira via para presidente."

Lula no primeiro turno

O deputado federal gaúcho Jerônimo Goergen (PP) define o governador do Rio Grande do Sul como "um candidato muito competitivo, não sei que peso teria o fato dele ter dito que não iria concorrer e voltar atrás, mas um candidato de centro do nível dele é muito interessante". Questionado sobre as conversas de Leite com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, o progressista foi taxativo: "Eu não gosto desse movimento nacional. Num movimento nacional, no meu ponto de vista, vai ser Bolsonaro e Lula, o que pode acontecer é o Lula ganhar no primeiro turno. Será um contra o outro, e não vai ter terceira via", disse ao Repórter Brasília. Ele sugere que o tucano deveria ir pelo PSDB ao governo do Estado, "bem tranquilo, mas não sou do partido dele e ele nem vai me perguntar", ressaltou.