Marchezan compara eleição ao Piratini com disputa pela prefeitura

Em seu primeiro discurso público desde que deixou a prefeitura de Porto Alegre, o ex-prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) defendeu a candidatura do governador Eduardo Leite (PSDB) à presidência da República. Mas, caso a possibilidade não se confirme, opinou que ele dispute a reeleição ao governo do Estado.

Marchezan teme que o legado tucano se perca sem a candidatura de Leite. O ex-prefeito se pronunciou no encontro estadual do PSDB gaúcho, realizado no sábado, no Teatro da Amrgis. Iniciou o seu pronunciamento lembrando dos 20 anos da morte do seu pai, o ex-senador Nelson Marchezan. Em seguida, abordou a eleição presidencial deste ano.

Sem citar nomes, defendeu que Leite fique pronto para concorrer ao Palácio do Planalto, caso o candidato escolhido nas prévias tucanas, o governador de São Paulo João Doria, não se candidate. No final de 2021, Doria derrotou Leite na disputa interna.

O ex-prefeito abordou o tema através de uma metáfora. "Me lembrei de uma história do Pelé. Perguntaram para ele assim: 'tu é um cara que faz um monte de gols e, ainda assim, quando o goleiro está com a bola nas mãos, tu corre para perto do goleiro. Por quê?' O Pelé respondeu: 'porque o goleiro pode tropeçar, a bola cair e eu estou ali, preparado para fazer o gol, se a oportunidade aparecer'", disse.

E comparou: "Então, governador, acreditamos até o final do ano passado (que o senhor venceria as prévias do PSDB). Agora estamos que nem o Pelé, esperando que o goleiro deixe a bola cair, principalmente neste cenário político que muda de um dia para outro, para acreditarmos ainda mais forte que poderemos eleger um presidente da República mais humano, mais honesto e que livre a população de escolher entre o menos pior."

Contudo, se a candidatura de Doria se consolidar, defendeu que Leite concorra a um segundo mandato no Piratini, para manter o legado de reformas e privatizações realizadas pela gestão tucana. Para sustentar sua tese, usou o exemplo da sua própria gestão. Primeiro, disse que não fica chateado de ver Sebastião Melo (MDB) entregando obras cujos projetos ou financiamentos foram encaminhados na sua gestão. Mas, sim, ao ver a revisão da planta do IPTU ser revogada pela atual gestão.

"Depois de 30 anos, fizemos uma reforma tributária (na revisão da planta do IPTU). O rico passou a pagar uma taxa pela sua riqueza, pela sua casa; e o pobre foi isentado. A classe média pagava um valor justo. Se tinha uma casa de R$ 10 milhões, ia pagar sobre esse valor. Essa é uma dor minha, porque essa justiça foi quebrada (com a revogação da planta do IPTU). Hoje, quem tem casa de até R$ 1 milhão paga pelo valor, mas quem tem casa de R$ 10 milhões paga o valor de R$ 1 milhão", disse Marchezan.

E arrematou, se dirigindo a Leite. "A dor do legado continuado não dói. É um prazer para os homens de bem. Mas o risco de o PSDB não continuar no governo é o legado ser desperdiçado, jogado no lixo. Essa não é uma dor sua, governador, não é uma dor do PSDB, é uma dor do Estado inteiro. É essa dor que não podemos permitir", falou, ovacionado pela plateia.

Ele finalizou voltando à metáfora futebolística: "essa decisão de o PSDB continuar no governo, caso a bola não caia da mão do goleiro, não é um projeto pessoal, é uma decisão pelo coletivo."