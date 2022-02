Na Rússia, Bolsonaro fala em 'vocação de amizade'

Ao final de seu primeiro dia em Moscou, ontem, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ao Twitter comemorar a relação diplomática do Brasil com a Rússia e disse que o País tem "vocação de amizade" com todas as nações.

O chefe do Executivo não cumpriu compromissos oficiais na capital russa. Hoje, tem encontro marcado com o presidente Vladimir Putin, no Kremlin, sede do Executivo local.

A postagem do presidente vem em meio a críticas ao fato de Bolsonaro ter viajado a uma parte da mais recente crise diplomática internacional, que tem Rússia, Ucrânia e Estados Unidos como protagonistas.

"Em 1876, Dom Pedro II foi o 1º estadista brasileiro a visitar a Rússia. 146 anos depois, no ano em que comemoramos 200 anos da independência do Brasil, tenho a satisfação de realizar o mesmo percurso. Nosso Brasil tem vocação de amizade com todas as nações do mundo", publicou o presidente.

Bolsonaro anexou à postagem dois registros da imprensa russa: um do século XIX, com a visita de Dom Pedro II em destaque; outro da agência estatal Tass, com o relato do encontro com Putin, que acontecerá hoje.

O presidente desembarcou pouco depois das 16h (12h em Brasília) em Moscou para uma curta visita a Putin, que está envolvido na grave crise de segurança em torno da Ucrânia.

Bolsonaro usava uma máscara ao descer do Airbus presidencial no aeroporto de Vnukovo. Ele costuma desprezar a proteção contra o novo coronavírus.

Foi recebido por um dos vice-chanceleres do país, Serguei Riabkov, e pelo diretor de Protocolo do Kremlin, Igor Bogdachev.

Após ouvir os hinos russo e brasileiro na pista, foi para o hotel Four Seasons, na boca da Praça Vermelha.

Segundo um membro da delegação, o presidente está incomodado com a chamada "bolha de Covid" do Kremlin, que visa blindar o presidente russo de qualquer contato com o novo coronavírus. Bolsonaro famosamente não se vacinou e critica a imunização contra a doença - Putin já recebeu três doses da russa Sputnik V.

De todo modo, Bolsonaro conseguiu dar uma escapada vigiada: ganhou uma visita guiada ao Kremlin no começo da noite em Moscou, na qual driblou jornalistas saindo com uma van por uma das laterais do hotel.

O Four Seasons, aliás, é famoso por suas fachadas laterais. Ele é uma reconstrução de 2014 do famoso Hotel Moscou, cuja lenda diz que o arquiteto apresentou dois desenhos para Josef Stálin em 1932.

Pelo menos dois integrantes da comitiva, porém, saíram para jantar: os generais da reserva Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo). A comitiva inclui também o filho presidencial Carlos, vereador pelo Republicanos do Rio e estrategista digital do pai.

Visitantes recentes do russo, como o presidente francês, Emmanuel Macron, e do premiê alemão, Olaf Scholz, não aceitaram fazer o exame de PCR russo para detecção do Sars-CoV-2, preferindo um teste de seu país para proteger dados de seus DNAs.

O Itamaraty disse que Bolsonaro faria os exames requeridos, mas não especificou se seriam os russos, como tudo indica. Pelos protocolos sanitários do Kremlin, Bolsonaro deverá ficar no hotel até esta manhã, quando ofertará uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido junto à muralha do Kremlin. Depois, se encontra e almoça com Putin, com quem fará uma declaração à imprensa após as reuniões.

Enquanto isso, membros da comitiva que acompanha Bolsonaro terá outras agendas. Entre elas, um encontro entre os ministros Walter Braga Netto (Defesa) e Carlos França (Itamaraty) com seus homólogos Serguei Choigu e Serguei Lavrov, respectivamente.