Proposta de mudanças no STF

O senador gaúcho Lasier Martins (Podemos), líder do bloco formado pelo Podemos, PSDB e PSL, fez um balanço, em entrevista ao programa "Direto ao Ponto", da Jovem Pan News, de sua Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê mudanças no Supremo Tribunal Federal (STF). A PEC, que já estava em Plenário para votação e retornou à Comissão de Constituição de Justiça por um pedido de emenda, aborda dois pontos fundamentais. "A ideia é que o presidente da República não mais escolha os ministros do Supremo, e não haja mais a vitaliciedade. Não tem sentido o ministro do STF ficar 30,35 anos, como vários estão lá, e não mudar a jurisprudência", argumenta Lasier.

Sistema monocrático

"Com o sistema monocrático, o presidente da República escolhe para o STF quem ele quer. É claro que vai para o Senado, mas o Senado não leva muito a sério (tenho o cuidado de dizer, mas essa é a palavra que eu digo), as sabatinas são muito fracas," avalia o senador. E questiona: "O que nós temos hoje? Temos o aparelhamento do STF. Hoje, não se deve mais dizer que o Supremo deva ser um Tribunal Jurídico Político. Hoje é preponderantemente político. Por exemplo, poderia ser de outro partido, mas o aparelhamento é do PT."

Lula e Dilma

"Dos onze ministros que estão lá, sete foram colocados por Lula e Dilma. Portanto, eles defendem conforme conveniências, afinidades ideológicas com quem os nomeou para estarem lá. E, com isso, nós temos tido grandes decepções, sobretudo quanto à condenação do Lula."

A velha história

Na opinião de Lasier Martins, "é a velha história, ninguém pode negar os crimes cometidos, ninguém pode dizer que é inocente, no entanto, está livre, não apenas livre, catapultado para voltar a ser presidente da República, apesar de tudo o que fez." Segundo o senador, "se não bastasse isso, Bolsonaro também está aparelhando o Supremo. "Já escolheu dois à feição das conveniências dele. Não tem sentido, a Suprema Corte não é para isto."

Excelso pretório

O "excelso pretório", de respeitabilidade que teve nomes memoráveis, dos mais antigos, quem não se lembra de Nelson Hungria, Prado Kelly, Néri da Silveira, Paulo Brossard, entre outros nomes respeitadíssimos? Um Supremo Tribunal Admirado. "Não se pode dizer hoje a mesma coisa. Hoje é um Tribunal ideológico."

Comissão de Juristas

Para o senador, "a única maneira de mudar é criar uma comissão de juristas". "Quando há vacância, chamam-se os representantes dos Tribunais, da PGR, da Defensoria Pública, Conselho da OAB, e eles fazem uma lista tríplice. Outro quesito é o notório saber jurídico, que não se tem visto muito claramente no STF."