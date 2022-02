Prefeitos pedem verba para isentar passagem de idoso

Da sede da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) em Brasília, o prefeito Sebastião Melo (MDB) participou da reunião híbrida dos gestores municipais com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a votação do PL 4.392/2021, que institui o Plano Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas (PNAMI). A proposta, na pauta de votação de amanhã, prevê que o governo federal aporte recursos para custear as isenções dos idosos acima de 65 anos, definida em lei federal. Em média, no Brasil, a isenção para esse perfil de usuários representa 8% dos passageiros. Em Porto Alegre, o impacto financeiro para o sistema fica em torno de RS 75 milhões ao ano. As informações foram divulgadas no site da prefeitura da capital gaúcha.

"Se o recurso entrar, assumi o compromisso de não aumentar a passagem, ainda que tenhamos que seguir aportando recurso público do município", afirmou Melo.

Hoje, às 11h30min, Melo e prefeitos da FNP terão reunião com o senador Eduardo Braga, relator do projeto. Também está na agenda de articulação dos prefeitos a aprovação da PEC 13/2021, que trata da aplicação dos 25% em educação não despendidos em 2020 e 2021. A PEC, já aprovada no Senado, oportuniza a compensação da aplicação dos recursos ao longo de 2022 e 2023 para municípios que não conseguiram cumprir o percentual constitucional nos anos de pandemia, com escolas fechadas.