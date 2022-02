Idenir Cecchim assume como prefeito interinamente

O vice-prefeito Ricardo Gomes transmitiu o cargo de prefeito em exercício ao presidente da Câmara Municipal, Idenir Cecchim (MDB), na manhã de ontem no Paço Municipal. O prefeito Sebastião Melo (MDB) está em Brasília para tratar de transporte público e educação, enquanto o vice sai em férias.

"Respeitando a independência e harmonia dos poderes, passo o cargo de prefeito em exercício para o vereador Cecchin, respeitado e comprometido com ideais semelhantes aos deste governo", afirmou Gomes, segundo texto divulgado no site da prefeitura de Porto Alegre.

"É uma honra e com grande responsabilidade que assumo a prefeitura pelos próximos dias. Porto Alegre pode contar comigo e com toda minha experiência", disse Cecchim, também de acordo com a assessoria de imprensa do Executivo. O prefeito Sebastião Melo retorna à Capital amanhã.