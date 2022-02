Aprovado projeto que autoriza contratação emergencial de técnicos de Enfermagem

Os vereadores de Porto Alegre aprovaram ontem o projeto do Executivo, apresentado na quarta-feira passada, que autoriza a prefeitura a contratar técnicos de enfermagem, por tempo determinado, para a Secretaria Municipal da Saúde enquanto vigorar o período de calamidade causado pela pandemia de Covid-19. A matéria foi aprovada por unanimidade. A sessão da Câmara Municipal foi presidida pelo vereador Giovane Byl (PTB), pois o presidente Idenir Cecchim (MDB) assumiu o cargo de prefeito interino até o dia 16 de fevereiro.

Em tribuna popular, a coordenadora do Movimento Orgulho Autista Brasil (MOAB-RS), Luciana Medina, discursou e propôs à prefeitura e ao governo do Estado a realização de um "Mutirão do autismo" com o objetivo de zerar a fila de espera por atendimento neurológico e psiquiátrico para autistas. A coordenadora ainda destacou o trabalho da MOAB-RS durante a pandemia. O movimento doou cestas básicas e promoveu campanhas virtuais de conscientização sobre o autismo e outras deficiências.