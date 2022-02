Movimento pela reeleição de Eduardo Leite cresce no Estado

O encontro estadual do PSDB gaúcho, realizado neste sábado no Teatro da Amrgis, mostrou que o movimento a favor da candidatura à reeleição do governador Eduardo Leite (PSDB) cresce dentro do partido. Diante do apelo de militantes, prefeitos, deputados e lideranças nacionais, Leite não descartou a disputa por um segundo mandato no pleito deste ano. O governador vem dizendo que não concorrerá à reeleição.

Depois de ouvir apelos de várias lideranças tucanas, Eduardo Leite manifestou preocupação em manter as mudanças promovidas no seu governo. "Há, em mim, a convicção de que não podemos perder os resultados conquistados até aqui. Também tenho certeza que o futuro nos guarda algo bom, para seguir avançando. Não vou abrir mão da responsabilidade que tenho com os gaúchos no contexto político, seja como candidato ou ajudando ao lado de quem for liderar o processo, defendendo nosso legado", ponderou o governador, sem descartar uma nova candidatura.

Entre as lideranças nacionais que compareceram no evento, estava o presidente da sigla, Bruno Araújo. Além de defender a candidatura de Leite, Araújo avaliou que isso pavimentaria o caminho para o governador gaúcho concorrer à presidência da República no futuro.

"Por sua juventude, o governador também é o político com mais perspectiva na vida pública do país. O PSDB nacional vai apoiar o governador à reeleição e preparar o caminho para futuramente ver Eduardo Leite na presidência", projetou.

Eduardo Leite foi derrotado pelo governador de São Paulo, João Doria, nas prévias do PSDB que definiram o candidato ao Palácio do Planalto. O problema é que isso rachou o partido, uma vez que a resistência ao nome de Doria é muito grande. Inclusive, há alas dentro da sigla tentando reverter a candidatura de Dória.

Diante da pressão para que João Doria desista de ser o candidato do PSDB, o lançamento de Eduardo Leite à reeleição no Rio Grande do Sul pode ajudar o presidente nacional dos tucanos - que também é coordenador da campanha de Doria - a acomodar as divergências dentro da legenda.

O presidente estadual do PSDB e deputado federal, Lucas Redecker, já havia dito, em entrevista ao Jornal do Comércio, que o melhor candidato ao Palácio Piratini seria Eduardo Leite. No evento partidário, junto com o colega da Câmara dos Deputados Daniel Trzeciak, ele afirmou que vai trabalhar para que o governador concorra à reeleição.

"Não podemos abrir mão do melhor quadro político do nosso Estado. Agora vou trabalhar incansavelmente, assim como atuei nas prévias presidenciais do partido em defesa de Eduardo Leite, para que o governador seja o nosso candidato à reeleição no Estado", garantiu.

Entre os prefeitos que apoiaram a reeleição, estava o de Santa Maria, Jorge Pozzobom; o de Viamão, Valdir Bonatto; e o ex-prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Júnior. "Para trilhar o caminho seguro, o nome certo é Eduardo Leite", disse Pozzobom. Os gestores municipais entregaram um documento a Leite, oficializando o apelo.

A tese da reeleição recebeu o apoio, inclusive, de dois nomes cogitados para sucederem Leite no pleito: a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas; e o vice-governador e secretário estadual de Segurança Pública, Delegado Ranolfo Vieira Júnior. "Não podemos abrir mão de ter o PSDB na cabeça da chapa ao governo do Rio Grande do Sul neste ano. Vamos quebrar dois paradigmas: reeleger o governador e vencer no primeiro turno", falou Ranolfo.

Para o líder da bancada tucana na Assembleia Legislativa, deputado estadual Mateus Wesp, "não existe pessoa melhor para defender o resultado da atual gestão do que o próprio governador."