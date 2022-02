Agenda Celic terá 32 licitações nesta semana

A semana de 14 a 18 de fevereiro prevê 32 licitações pela Subsecretaria Central de Licitações do Estado (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Entre os objetos dos certames estão a aquisição de materiais para instalações hidrosanitárias, de laboratório, odontológicos e de informática; e pregão eletrônico para o fornecimento ininterrupto de 40 refeições diárias compostas cada uma por café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, destinadas aos adolescentes internos da Unidade de Santo Ângelo.

Também está prevista a contratação de empresa para implementação de rotina na prestação de serviços de manutenção continuada na Subestação Transformadoras de Energia, abrigada, e nos Quadros Gerais de Baixa Tensão, localizados no prédio Sede da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e no 13º andar do prédio da Agência Central do Banrisul, em Porto Alegre.

Para saber mais detalhes sobre os processos, basta acessar o site www.celic.rs.gov.br e consultar pelo número do edital.

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.