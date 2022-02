Prefeitura de Porto Alegre busca recursos federais para transporte

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, embarcou neste domingo (13), para Brasília, com o objetivo de dar sequência à mobilização nacional por recursos federais para o custeio da tarifa do transporte coletivo. Sob a liderança da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), gestores municipais estarão na capital federal para defender a aprovação do PL 4.392/2021, que institui o Plano Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas (Pnami). O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, participará na segunda-feira (14), às 11h, de reunião híbrida da FNP para tratar do tema.