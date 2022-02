Igreja e política

A manifestação do pastor José Wellington Bezerra da Costa, da Assembleia de Deus no Brasil, de que verbas parlamentares só chegariam aos prefeitos com aval da igreja viralizou, repercutindo intensamente em Brasília. Líderes religiosos criticam o pastor por intermediar repasse de emendas parlamentares, causando desconforto entre os fiéis das diversas instituições e críticas de políticos.

Interferência dos pastores

A interferência dos pastores na política está cada vez maior. Existem casos em que o político eleito senador, deputado, prefeito ou vereador é um mero cumpridor da orientação vinda da igreja, num envolvimento até comprometedor dos líderes evangélicos com o Executivo e o Legislativo, ameaçando a própria democracia. Dá a impressão de que o Evangelho fica em segundo plano e as artimanhas políticas tomam a frente da relação com os fiéis.

Evangelização e igreja

A cada dia o envolvimento evangélico na política é maior. A diferença é que antes se ocupavam mais na evangelização e nos assuntos inerentes à igreja e seus fiéis. Hoje, a sensação é de que os líderes buscam poder político, com interferência nos assuntos do Estado. Há quem diga que essa conta sairá muito cara para os evangélicos. Dá impressão que deixam um pouco de lado a evangelização.

Candidatos evangélicos

Na opinião de um líder político evangélico, "nas próximas eleições, haverá uma campanha forte contra os candidatos evangélicos. O pessoal se expõe demais. Não dá pra confundir púlpito como palanque político, e nem comício com culto". No entendimento de analistas políticos, o poder da força do conjunto e o apoio irrestrito do presidente Jair Bolsonaro (PL) fizeram com que líderes e pastores exagerassem. "Sou avesso a esse tipo de comportamento. Fé é algo muito pessoal, nossos princípios se manifestam no comportamento, e não na fala", comentou um respeitado pastor da Assembleia de Deus.

Igreja católica

"Os evangélicos usam esses expedientes e outros na militância política. Nesse caso em particular, eles estão criando uma instância que não existe, um pastor intermediário para o prefeito conseguir a verba", avaliou um conceituado membro da igreja católica.

Lobby institucionalizado

"Se isso pegar, cria-se um precedente negativo para a democracia, um lobby evangélico institucionalizado", acentuou um frei católico que prefere não se identificar.

Mudança de comando

Mudou na semana passada o comando da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso. Saiu o pastor deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP) e assumiu o deputado pastor Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ, foto). Ele traçou o diagnóstico de uma bancada amplamente bolsonarista e disse que, se houver aval de seus pares, não pretende receber outros presidenciáveis que almejam o apoio dos crentes.

Prisão temporária tem novos critérios

Por seis votos favoráveis contra cinco contrários, o Supremo Tribunal Federal decidiu adotar critérios mais rígidos para a decretação da prisão temporária de investigados. Em plenária virtual realizada na sexta-feira passada, os ministros proibiram esse tipo de prisão para averiguações, quando a liberdade do investigado fica restrita para a checagem de fatos em inquéritos policiais.