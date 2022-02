Comissão especial discutirá transporte metropolitano

O presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira (PT), instalou ontem a Comissão Especial para tratar do Transporte Público Metropolitano no Rio Grande do Sul. A deputada Patrícia Alba (MDB), que propôs a iniciativa, presidirá o colegiado. Com prazo de 120 dias para concluir os trabalhos, a comissão especial deverá fazer um diagnóstico da situação do transporte público metropolitano e buscar alternativa para evitar o colapso do sistema.

Citando levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Patrícia Alba afirmou que, de 2015 a 2019, o transporte público metropolitano perdeu quatro milhões de passageiros e, no ápice da pandemia de Covid-19, houve uma redução de 10% na demanda. Patrícia lembrou que o subsídio da tarifa já vem sendo largamente utilizado por outros países. Segundo a parlamentar, muitas nações europeias destinam subsídios superiores a 50% do valor da passagem.

Ela mencionou ainda o exemplo de seu município, Gravataí, que reduziu a tarifa de R$ 4,80 para R$ 3,70 para atrair passageiros e manter o sistema em funcionamento. "O transporte coletivo é um direito constitucional. Por isso, precisamos nos debruçar e chegar a uma solução que não seja provisória e ofereça segurança, especialmente, para quem mais precisa", defendeu.

O presidente da Casa defendeu a necessidade de formulação de uma "política de estado" para enfrentar os problemas do transporte coletivo, que se agravaram durante a pandemia. "Precisamos promover uma mudança profunda nesta área, que deve ser tratada como uma prioridade ao lado da educação, saúde e segurança. Transporte público não deve ser encarado como custo, mas como investimento", argumentou.