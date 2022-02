Aprovada contratação emergencial de técnicos de enfermagem

A sessão desta quarta-feira na Câmara Municipal de Porto Alegre foi mais breve que o normal devido a ação de alguns vereadores na Lomba do Pinheiro, juntamente com o prefeito Sebastião Melo (MDB) e o diretor do Departamento de Água e Esgotos (Dmae).

Na reunião das comissões conjuntas, os vereadores aprovaram a contratação emergencial de técnicos de enfermagem enquanto se mantiver a pandemia de Covid-19. O projeto de autoria do Executivo foi aprovado por unanimidade.

Além disso, três moções foram aprovadas na ordem do dia, sendo uma moção de solidariedade à vereadora da cidade de Niterói, Rio de Janeiro, Brenny Brioly, que recebeu ameaças de morte por correspondência eletrônica. A proposta foi de autoria da vereadora Karen Santos (PSOL). As parlamentares do PCdoB, Bruna Rodrigues e Daiana Santos, apresentaram uma moção de repúdio ao assassinato de Möise Kabagambe, que ocorreu no dia 24 de janeiro.

Outra moção de solidariedade apresentada foi aos profissionais de educação física do Rio Grande do Sul, contrários à redução de carga horária na nova matriz curricular do Ensino Médio.

Foram autores da proposta as vereadoras Cláudia Araújo (PSD), Comandante Nádia (DEM), Lourdes Sprenger (MDB), Fernanda Barth (PRTB), Karen Santos (PSOL) e Mônica Leal (PP) e os vereadores Airto Ferronato (PSB), Claudio Janta (SD), Alexandre Bobadra (PSL), Hamilton Sossmeier (PTB), Gilson Padeiro (PSDB) e Mauro Pinheiro (PL).